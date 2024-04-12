Несколько рекомендаций от стилистов могут визуально уменьшить вас возраст чуть ли не на 20 лет. Чтобы выглядеть моложе, воспользуйтесь важными советами, которые действительно работают.

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Современная стильная одежда

Попробуйте обращать внимание на трендовые вещи: наряды в стиле Old Money или классические вещи с плавными линиями в монохромных тонах, которые смогут подчеркнуть стройность фигуры и уберут любые недостатки. Однотонные цвета способны делать меньше те места, где есть лишние килограммы.

Приталенные вещи

Сосредоточьте свое внимание на плотных фактурных тканях, которые будут держать фигуру, если у вас пышные формы. Качественная ткань делает силуэт визуально стройнее. Откажитесь от укороченных кофт, футболок или маек, если имеете пышные формы.

Наряды разного стиля

Если совместите классический стиль с уличным, то сможете достичь различных эффектных комбинаций, которые сделают ваш образ стильным. Классические рубашки сочетайте с интересными куртками или жакетами, а под пальто надевайте модные кроссовки.

Монохромный цвет

Всем женщинам после 50 лет стоит носить монохромные наряды в светлых оттенках. Не злоупотребляйте черным, коричневым или серым цветом. Если же вы надели такой наряд, то обязательно добавьте светлых тонов – белый, кремовый или бежевый. А вот красочные платья только удешевляют образ.

Аксессуары

Подбирайте к своему образу красивые сумки и украшения, дешевой бижутерии избегайте. Ваши украшения могут быть с полудрагоценными камнями или из качественно выполненного металла. Сумки тоже выбирайте из кожи, чтобы они дорого выглядели и долго прослужили.

Что касается общих правил, то попробуйте покупать вещи по размеру, потому что малый размер будет совсем неуместным. Очки и качественные сумки даже самый простой образ сделают дорогим и стильным. А еще отказывайтесь от обуви на высоких каблуках, лучше приобретите что-то удобное для вас и комфортное.