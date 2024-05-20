Колір одягу здатен додати гармонійності вашому образу. У портретній зоні певний колір може забезпечити ефект ліфтингу, приховати синці чи набряки під очима, а колір емалі зубів зробити білішими. Стилістка Яна Ткаченко розповіла, як правильно підбирати одяг під колір ваших очей.

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Які відтінки пасують різним кольорам очей

За її словами, сприймаючи образ людини, наше око рухається зверху вниз по діагоналі. Сприятливу реакцію може викликати підбір одягу до кольору очей, оскільки приверне увагу до вашої природної краси. До прикладу, якщо колір сорочки чоловіка підібраний правильно, то колір очей запам’ятається дуже легко. Також спосіб підбору вбрання під колір очей сприяє підвищенню привабливості людини.

Є два способи підкреслити колір очей - обрати відтінок з сімейства кольору або контрастний до нього.

Людям з блакитними очима найкраще пасуватимуть холодні відтінки – блакитний, сірий, кобальтовий синій. Синім або зеленим очам підійдуть холодні тони насиченого синього і смарагдово-зеленого відтінку. Тим, хто має карі очі, найбільше лестять тепліші відтінки – оранжевого або червоного кольорів,

– розповіла Яна Ткаченко.

Стилістка додала, що темним очам пасуватимуть теплі тони (насичені коричневі чи землисті відтінки), які можуть створити додатковий контраст, підкресливши глибину погляду.

Тим у кого зелені очі, варто підібрати вбрання відтінку натуральної зелені – від морської піни до хакі, щоб підкреслити інтенсивність найрідкіснішого кольору очей.

А от блакитні очі засяють на фоні помаранчевого, червоного чи теракотового кольору. Комплементарним до зелених очей буду червоний, фуксія, рожевий, фіолетовий.

"Коричневий колір належить до категорії нейтральних. Його можна поєднувати у багатьох варіантах. Як додатковий колір ви можете вибрати з сімейства блакитних, а також сусідні кольори, такі як зелений і фіолетовий. І, звичайно, коричневий і коричневий теж добре поєднуються", — розповіла Яна Ткаченко.

Сірим та чорним кольорам очей підійдуть темні кольори (темно-синій, темно-фіолетовий, бордовий і темно-зелений). До сірих очей підійдуть вже світлі відтінки - ніжно-блакитний, світло-ліловий, ніжний пильно-рожевий і світло-оливковий.