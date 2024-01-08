Как подобрать цвет обуви под одежду: 5 схем от стилистки, которые срабатывают всегда

Все знают правило: подбирать обувь в тон сумки. Да, оно действительно работает, но есть и много других, более интересных вариантов.

Выбор правильного цвета обуви для вашего образа может превратить обычный набор одежды в стильный и гармоничный лук. Правильно подобранная пара может стать не только завершающим элементом вашего аутфита, но и ключевым фокусом, дополняющим и выделяющим ваш стиль.

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Стилистка Екатерина Антощук рассказала о 5 простых, но интересных правилах, которые помогут вам приобрести обувь идеального цвета. Такого, который не просто будет в тон с аксессуарами или верхней одеждой, а будет формировать цветовую гамму образа.

Обувь в тон с низом

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Такое соединение визуально удлиняет нижнюю часть фигуры. Это могут быть как цвета-ахроматы (черный, белый и серый) и нейтральные цвета, так и насыщенные оттенки.



Образ, где обувь в тон с низом / Фото Екатерины Антощук

Монохром

Составьте образ из оттенков одного цвета, отличающихся по насыщенности или светлости.



Монохромный образ / Фото Екатерины Антощук

Мягкий акцент

Если вы хотите выделить обувь, но вы не готовы к ярким цветам, выбирайте мягкие, но акцентные цвета.



Образ, где обувь – это мягкий акцент / Фото Екатерины Антощук

Яркий акцент

Используйте яркие цвета на фоне спокойного образа. Если вы не уверены в том, удачно ли обувь контрастирует с нарядами, рекомендуем вам использовать цветной круг Иттена.



Образ, где обувь – это яркий акцент / Фото Екатерины Антощук

В тон с элементом образа



Образ, где обувь в тон с элементом образа / Фото Екатерины Антощук

Выберите аксессуар, элемент одежды или часть принта и подберите обувь того же цвета.