Ювелирный дом OBERIG последние несколько недель работал над важным благотворительным проектом, направленным на поддержку наших защитников и защитниц. Теперь бренд принял решение дарить обручальные кольца военным, которые женятся во время войны.

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"В OBERIG мы знаем, что любовь победит все. Мы верим, что лето у нас никто не отберет, и уже в июле мы будем видеть счастливых молодоженов возле Оперного театра в Одессе или на улицах Киева. Но пока нам горько и больно от того, что война в Украине длится уже два месяца, а количество жертв и разрушенных городов с каждым днем растет.Война – самое страшное, что может произойти.К сожалению, теперь мы знаем это на собственном опыте. горю и смерти, но и рождению нового и светлого", – говорят в OBERIG.

Во время войны в Украине женилось более 22 тысяч пар. Война не стала преградой перед любовью, поэтому с момента полномасштабного вторжения российскими оккупантами свои судьбы связали бойцы терробороны, военные, нацгвардейщики и спасатели.



Украинский бренд дарит обручальные кольца военным / Фото с Vogue

С началом войны бренд вынужденно прекратил работу, поскольку производство ювелирного дома было размещено в Харькове, а сам бутик – в Киеве. Сейчас часть работников защищает страну на фронте, а остальные вовлечены в волонтерство. В настоящее время бренд частично возобновил работу, а всю прибыль передает Вооруженным Силам Украины.

"Украшения OBERIG никогда не были просто украшениями, мы всегда относились к ним как к талисманам, оберегам, символам любви. Размышляя об этом, нам пришла в голову идея создать серебряные обручальные кольца и дарить их каждой паре защитников, которые женятся во время войны", – отмечают в ювелирном Доме.

Теперь все защитники Украины, которые хотят жениться во время войны, имеют возможность бесплатно обручальные кольца от ювелирного бренда. Для этого нужно написать бренд в инстаграмме или на почте.