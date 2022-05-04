Ювелірний дім OBERIG останні кілька тижнів працював над важливим благодійним проєктом, що спрямований на підтримку наших захисників та захисниць.Тепер бренд прийняв рішення дарувати обручки військовим, які одружуються в час війни.

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"В OBERIG ми знаємо, що любов переможе все. Ми віримо, що літо в нас ніхто не відбере, і вже в липні ми бачитимемо щасливих молодят біля Оперного театру в Одесі чи на вулицях Києва. Та поки нам гірко й боляче від того, що війна в Україні триває вже два місяці, а кількість жертв і зруйнованих міст з кожним днем зростає. Війна – найстрашніше, що може статися. На жаль, тепер ми знаємо це на власному досвіді. Але ми також знаємо, що на війні є місце не лише горю та смерті, а й народженню нового і світлого", – говорять в OBERIG.

Під час війни в Україні одружилося понад 22 тисячі пар. Війна не стала перепоною перед коханням, тож з моменту повномасштабне вторгнення російськими окупантами, свої долі пов’язали бійці тероборони, військові, нацгвардійники та рятувальники.



Український бренд дарує обручки військовим / Фото з Vogue

З початком війни бренд вимушено припинив роботу, оскільки виробництво ювелірного дому було розміщене у Харкові, а сам бутик – у Києві. Зараз частина працівників боронить країну на фронті, інші ж залучені до волонтерства. Зараз бренд частково відновив роботу, а увесь прибуток передає Збройним Силам України.

"Прикраси OBERIG ніколи не були просто прикрасами, ми завжди ставилися до них як до талісманів, оберегів, символів кохання. Міркуючи про це, нам спала на думку ідея створити срібні обручки й дарувати їх кожній парі захисників, які одружуються під час війни", – зазначають в ювелірному Домі.

Тепер всі захисники України, які хочуть одружитися під час війни, мають можливість безкоштовно обручки від ювелірного бренду. Для цього треба написати бренду в інстаграмі або на пошті.