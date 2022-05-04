З перших днів війни Україну підтримали чимало знменитих моделей та інфлюенсерів. Війна в Україні розпочалася 24 лютого, в період, коли в Мілані проходив Тиждень моди, а через деякий час – в Парижі.

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Тоді українські інфлюенсерки виходили з прапором України на вулиці Мілана, аби про Україну дізнався увесь світ, а інфлюенсери згодом підхопили ідею та на знак солідарності також почали одягатися в синьо-жовте вбрання.

Тепер синій та жовтий – головні кольори 2022 року. У синьо-жовтих речах з’являються не лише українці, але й закордонні знаменитості.

Віртуальна інфлюенсерка підтримує Україну з перших днів війни. Цифрова знаменитість Нанурі також не залишилася осторонь російської агресії в Україні. Інфлюенсерка виступає за захист України одягаючи образи від Balenciaga та Versace у кольорах нашого прапора.



Нунурі підтримує Україну / Фото з інстаграму

Що відомо про віртуальну інфлюенсерку Нанурі

За інстаграм-сторінкою Нанурі стежить 400 тисяч підписників в інстаграмі. Дівчина співпрацює з найвідомішими брендами. На її рахунку – роботи з Marc Jacobs, Dior та Versace. Вона рекламувала лінійку косметики від Кім Кардашян та дружить з моделлю Беллою Хадід та співачкою Дуа Ліпою.



Нунурі підтримує Україну / Фото з інстаграму

Засновником цифрового персонажа являється Йорг Цубер, 43-річний графічний дизайнер з Мюнхена. Чоловік розповів, що у 5-річному віці вперше побачив модний журнал та одразу був зачарований світом блиску, гламуру та творчості.



Нунурі підтримує Україну / Фото з інстаграму

Нанурі займається соціальними темами

Інфлюенсерка веде веганський спосіб життя, не носить хутра та просуває питання стійкої моди.

"Мені було важливо наділити Нунурі посилом. У її обличчі я маю платформу, яка допомагає мені щось змінити. Я хочу скористатися цією можливістю, оскільки багато справжніх інфлуенсерів, на жаль, роблять це дуже рідко", – зазначив засновник бренду в одному зі своїх інтерв’ю.



Нунурі підтримує Україну / Фото з інстаграму



Нунурі підтримує Україну / Фото з інстаграму