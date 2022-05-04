С первых дней войны Украину поддержали немало известных моделей и инфлюэнсеров. Война в Украине началась 24 февраля, в период, когда в Милане проходила Неделя моды, а через некоторое время – в Париже.

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Тогда украинские инфлюэнсерки выходили с флагом Украины на улице Милана, чтобы об Украине узнал весь мир, а инфлюэнсеры впоследствии подхватили идею и в знак солидарности тоже начали одеваться в сине-желтый наряд.

Теперь синий и желтый – главные цвета 2022 года. В сине-желтых вещах появляются не только украинцы, но и зарубежные знаменитости.

Виртуальная инфлюэнсерша поддерживает Украину с первых дней войны. Цифровая знаменитость Нанури также не осталась в стороне от российской агрессии в Украине. Инфлюэнсер выступает за защиту Украины одевая образы от Balenciaga и Versace в цветах нашего флага.



Нунури поддерживает Украину / Фото с инстаграммы

Что известно о виртуальной инфлюэнсерке Нанури

За инстаграмм-страницей Нанури следит 400 тысяч подписчиков в инстаграмме. Девушка сотрудничает с известнейшими брендами. На ее счету – работы с Marc Jacobs, Dior и Versace. Она рекламировала линейку косметики от Ким Кардашян и дружит с моделью Беллой Хадид и певицей Дуа Липой.



Нунури поддерживает Украину / Фото с инстаграммы

Основателем цифрового персонажа является Йорг Цубер, 43-летний графический дизайнер из Мюнхена. Муж рассказал, что в 5-летнем возрасте впервые увидел модный журнал и сразу был очарован миром блеска, гламура и творчества.



Нунури поддерживает Украину / Фото с инстаграммы

Нанури занимается социальными темами

Инфлюэнсер ведет веганский образ жизни, не носит меха и продвигает вопросы устойчивой моды.

"Мне было важно наделить Нунури посылом. В ее лице у меня есть платформа, которая помогает мне что-то изменить. Я хочу воспользоваться этой возможностью, поскольку многие настоящие инфлуэнсеры, к сожалению, делают это очень редко", – отметил основатель бренда в одном из своих интерв. ю.



Нунури поддерживает Украину / Фото с инстаграммы



Нунури поддерживает Украину / Фото с инстаграммы