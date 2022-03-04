Ювелирная компания Swarovski остановила продажи украшений в России

Австралийская компания Swarovski больше не продает свои украшения на территории Российской Федерации, которая уже девятый день цинично обстреливает Украину.

Компания Swarovski, специализирующаяся на выработке украшений из хрусталя, известная как производитель стразов под брендом "Кристаллы Swarovski", остановила свои онлайн и офлайн продажи в Россию.

Читайте также Chanel перечислил 2 миллиона евро организациям, помогающим беженцам из Украины

В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине Swarovski.com временно недоступны для данного региона,

– говорится в сообщении компании.



Компания Swarovski прекратила свои продажи в Россию / Фото из телеграмм-канала

От сотрудничества со страной-оккупантом, которая обстреливает мирных жителей, бьет по нашим детям и действует террористическими методами, отказались немало известных брендов.

Шведский бренд косметики и одежды H&M приостановил продажу в России. В магазин холдинга также вошли такие бренды как COS, Arket, Other Stories, Monki и Weekday.

О прекращении деятельности объявил бренд Acne Studios, а Burberry и Canada Goose полностью заморозили всю торговлю со страной.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!