Юбку из сериала "Секс и город" продали за 52 тысячи долларов: кто носил и как выглядит наряд

Именно в этой пачке главную героиню сериала Кэрри Брэдшоу мы видим во время заставки. Оказалось, что когда начинались съемки шоу, то этот наряд купили за копейки.

Многоярусная пачка, которую Сара Джессика Паркер носила в роли Кэрри, стоила всего 5 долларов в 1997 году. Но после того, как благодаря сериалу эта вещь приобрела славу, ее продали на аукционе в 10 000 раз дороже.

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Как юбка стала легендарной

Стилистка и дизайнер костюмов сериала "Секс и город" Патриция Филд нашла эту юбку, а также четыре таких же, за 5 долларов в швейном квартале Нью-Йорка 27 лет назад. Ей нужен был не один экземпляр, ведь по сценарию заставки автобус должен был запачкать одежду Керри грязной водой из лужи.

Я показала это Саре Джессике, и ей понравилось. Она ощутила идею, хотя некоторые создатели шоу не поняли ее сразу. В итоге мы сняли три варианта наряда для открытия, но это была, безусловно, самая оригинальная концепция,

– написала Филд на сертификате юбки.

Знаменитая юбка из фатина в сериале Секс и город / Фото НПО

Аукцион Julien's Auctions подсчитал, что может продать наряды в цену от 8 000 до 12 000 долларов. В результате юбку с фатина отдали после 24 ставок за 52 000 долларов.

Еще один экспонат с сериала

Пачка была не единственным предметом одежды из шоу, которую недавно продали на аукционе. Шифоновое платье Керри без бретелек и с принтом газетной бумаги, которое она носила в эпизоде "Наташа" третьего сезона, также выставили на аукцион. Ее продали за 11 430 долларов.



Платье Керри Брэдшоу, ставшее вторым экспонатом из сериала / Фото с сайта Julien's Auctions

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