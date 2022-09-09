О закрытии глянца Playboy сообщил на своей странице совладелец журнала Александр Шевченко, пишет 24 канал.

К теме Глянец Playboy закрывается в Украине: в чем причина

Он отметил, что причины выхода журнала с украинского рынка никто не отмечает. Известно, что закрытие Playboy в Украине является решением центрального офиса.

По его словам, вероятной причиной закрытия глянца Playboy в Украине является спецвыпуск "Playboy война", вышедший в начале апреля. Вместо сексуальных фото на глянцевой обложке были фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры.

Что известно о журнале Playboy

Playboy – это американский мужской лайфстайл-журнал развлекательного характера. Он был основан в Чикаго в 1953 году Гью Гефнером.

1 декабря 1953 года в киосках Чикаго появился первый номер мужского глянца Playboy. Журнал с Мэрилин Монро на обложке вышел тиражом 70 тысяч копий и обещал читателю фото голой актрисы в цвете, причем без цензуры.



Гью Гефнер с первой обложкой глянца / Фото из открытых источников

Глянец Playboy произвел фурор в мире прессы. Он начал продаваться тиражами, которые порой достигали миллиона копий. Знаковым талисманом журнала является стилизованный силуэт кролика, носящего галстук-бабочка, этот логотип был создан артдиректором Playboy Полом Артуром.

Моделями журнала побывали многие известные женщины: Шэрон Стоун, Анджелина Джоли, Деми Мур, Памела Андерсон, Николь Кидман, Шарлиз Терон и многие другие.

В Украине для Playboy снималась Надя Дорофеева, Даша Астафьева, группа «Nikita», группа "НеАнгелы", Анна Завальская и Рамина Эсхакзай. Предлагаем посмотреть самые популярные украинские обложки.

Эротические обложки глянца Playboy Украина



Украинские обложки Playboy / Фото из открытых источников



Украинские обложки Playboy / Фото из открытых источников



Украинские обложки Playboy / Фото из открытых источников



Украинские обложки Playboy / Фото из открытых источников



Украинские обложки Playboy / Фото из открытых источников



Украинские обложки Playboy / Фото из открытых источников