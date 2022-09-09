На своей личной странице в фейсбуке Александр Шевченко отметил, что закрытие Playboy в Украине является решением центрального офиса. Причину выхода с украинского рынка никто не объяснил, несмотря на то, что Playboy издавался в Украине 17 лет. Первая версия мужского издания вышла в 2005 году.

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Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финансовые обязательства с нашей стороны выполнены на 100%,

– добавил Александр Шевченко.

К этим словам он добавил, что имеет "непреодолимое желание купить всю компанию Playboy и уволить все правление", однако для этого "не хватает 20 миллионов долларов".

Вероятной причиной закрытия глянца Playboy в Украине является вышедший в начале апреля спецвыпуск "Playboy война". Вместо сексуальных фото на глянцевой обложке были фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры.



Специальный выпуск Playboy / Фото с Instagram

По словам Александра Шевченко, Playboy Украина после полномасштабного вторжения завозила в нашу страну гуманитарную помощь, но делала это без участия других офисов, в том числе американского.

"Всемирно известный "Плейбой в Украине" по 2-3 фуры помощи в неделю отправлял из Великобритании, Испании, Португалии, контейнерами из США. В целом – это тысячи тонн гуманитарной помощи. Если бы мне кто-то сказал, что "Плейбой" будет возить в Украину памперсы, детское питание, женские средства гигиены – я бы не поверил в это!", – рассказал в интервью ТСН глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Что известно о Playboy

Playboy – это американский мужской лайфстайл-журнал развлекательного характера. Он был основан в Чикаго в 1953 году Хью Гефнером. Знаковым талисманом журнала является стилизованный силуэт кролика, носящего галстук-бабочка, этот логотип был создан артдиректором Playboy Полом Артуром.

Моделями журнала побывали многие известные женщины: Шэрон Стоун, Анджелина Джоли, Деми Мур, Памела Андерсон, Николь Кидман, Шарлиз Терон и многие другие.

В Украине для Playboy снималась Надя Дорофеева, Даша Астафьева, группа "НеАнгелы", Анна Завальская, Оля Полякова и Рамина Эсхакзай.



Надя Дорофеева на обложке Playboy / Фото из открытых источников



Группа Nikita на обложке Playboy / Фото из открытых источников