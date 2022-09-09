На своїй особистій сторінці у фейсбуці Олексадр Шевченко зазначив, що закриття Playboy в Україні є рішенням центрального офісу. Причину виходу з українського ринку ніхто не пояснив, попри те, що Playboy видавався в Україні 17 років. Перша версія чоловічого видання вийшла у 2005 році.

Читайте також Обкладинки британських ЗМІ рясніють фото з Єлизаветою: добірка

Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінансові зобов'язання з нашого боку виконані на 100%,

– додав Олександр Шевченко.

До цих слів він додав, що має "непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління", проте для цього "бракує 20 мільйонів доларів".

Ймовірною причиною закриття глянцю Playboy в Україні є спецвипуск "Playboy війна", який вийшов на початку квітня. Замість сексуальних фото на обкладинці глянцю були світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри.



Спеціальний випуск Playboy / Фото з Instagram

За словами Олександра Шевченка, Playboy Україна після повномасштабного вторгнення завозив до нашої країни гуманітарну допомогу, але робив це без участі інших офісів, у тому числі американського.

"Всесвітньо відомий "Плейбой в Україні" по 2-3 фури допомоги на тиждень відправляв з Великої Британії, Іспанії, Португалії, контейнерами зі США. У цілому – це тисячі тонн гуманітарної допомоги. Якби мені хтось сказав, що "Плейбой" буде возити в Україну памперси, дитяче харчування, жіночі засоби гігієни – я б не повірив у це!", – розповів в інтерв'ю ТСН голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Що відомо про Playboy

Playboy – це американський чоловічий лайфстайл-журнал розважального характеру. Він був заснований в Чикаго в 1953 році Г'ю Гефнером. Знаковим талісманом журналу є стилізований силует кролика, що носить краватку-метелик, цей логотип був створений артдиректором Playboy Полом Артуром.

Моделями журналу побувало багато відомих жінок: Шерон Стоун, Анджеліна Джолі, Демі Мур, Памела Андерсон, Ніколь Кідман, Шарліз Терон та багато інших.

В Україні для Playboy знімалася Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, гурт "НеАнгели", Анна Завальська, Оля Полякова та Раміна Есхакзай.



Надя Дорофєєва на обкладинці Playboy / Фото з відкритих джерел



Гурт Nikita на обкладинці Playboy / Фото з відкритих джерел