Про закриття глянцю Playboy повідомив на своїй сторінці співвласник журналу Олександр Шевченко, пише 24 канал.

До теми Глянець Playboy закривається в Україні: в чому причина

Він зазначив, що причину виходу журналу з українського ринку ніхто не зазначає. Відомо, що що закриття Playboy в Україні є рішенням центрального офісу.

За його словами, ймовірною причиною закриття глянцю Playboy в Україні є спецвипуск "Playboy війна", який вийшов на початку квітня. Замість сексуальних фото на обкладинці глянцю були світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри.

Що відомо про журнал Playboy

Playboy – це американський чоловічий лайфстайл-журнал розважального характеру. Він був заснований в Чикаго в 1953 році Г'ю Гефнером.

1 грудня 1953 року, в кіосках Чикаго з'явився перший номер чоловічого глянцю Playboy. Журнал з Мерілін Монро на обкладинці вийшов накладом 70 тисяч копій і обіцяв читачеві фото голої акторки в кольорі, до того ж без цензури.



Г'ю Гефнер з першою обкладинкою глянцю / Фото з відкритих джерел

Глянець Playboy призвів фурор у світі преси. Він почав продавався тиражами, які часом сягали мільйона копій. Знаковим талісманом журналу є стилізований силует кролика, що носить краватку-метелик, цей логотип був створений артдиректором Playboy Полом Артуром.

Моделями журналу побувало багато відомих жінок: Шерон Стоун, Анджеліна Джолі, Демі Мур, Памела Андерсон, Ніколь Кідман, Шарліз Терон та багато інших.

В Україні для Playboy знімалася Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, гурт «Nikita», гурт "НеАнгели", Анна Завальська та Раміна Есхакзай. Пропонуємо переглянути найпопулярніші українські обкладинки.

Еротичні обкладинки глянцю Playboy Україна



Українські обкладинки Playboy / Фото з відкритих джерел



Українські обкладинки Playboy / Фото з відкритих джерел



Українські обкладинки Playboy / Фото з відкритих джерел



Українські обкладинки Playboy / Фото з відкритих джерел



Українські обкладинки Playboy / Фото з відкритих джерел



Українські обкладинки Playboy / Фото з відкритих джерел