Эльза Хоск покорила сеть зеленым пальто, которое соединила с белыми сапогами: стильные фото

Шведская модель Эльза Хоск не перестает удивлять безупречными образами. 33-летняя знаменитость опубликовала новый кадр, на котором появилась в зеленом пальто и белых сапогах.

Ежедневно Эльза Хоск публикует в своем инстаграме модные образы, которыми вдохновляются более 7 миллионов пользователей. Блондинка любит использовать в своих аутфитах цвета, так что ее образы всегда получаются интересные.

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Образ Эльзы Хоск

Шведка снялась в эффектной фотосессии, примерив стильные элементы гардероба. Эльза надела зеленое пальто оверсайза от бренда The Frankie Shop. Модель в этом цвете имеет все шансы стать суперпопулярной, ведь все изделия раскупили почти сразу после старта продаж. Идентичное пальто недавно примеряла на себе немецкая инфлюенсер Леони Ханне.

Вызывающий образ модель дополнила белыми сапогами на каблуке с острым носком от польского бренда Magda Butrym. Аутфит Эльза Хоск дополнила любимой зеленой сумкой Mini Jodie от Bottega Veneta.

Блондинка зачесала волосы в пучок, сделала эффектный макияж с акцентом на глазах и сделала несколько стильных фото сидя в кресле.



Эффектная фотосессия Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Эффектная фотосессия Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Эффектная фотосессия Эльзы Хоск / Фото из инстаграма