С чем носить шелковую юбку: стильный образ показывает Эльза Хоск
Источник:Эльза Хоск
Шведская модель Эльза Хоск не перестает демонстрировать свои интересные образы на широкую аудиторию. На этот раз блондинка решила надеть шелковую юбку и показала, с чем ее можно стилизовать.
Эльза Хоск – одна из самых "инстаграмных" моделей. Она часто показывает поклонникам модные образы. В основном знаменитость создает аутфиты в стиле кэжуал, которые можно примерить на прогулку, впрочем в ее арсенале выходов также есть роскошные вещи и обувь на каблуках.
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Шведка любит каждый раз демонстрировать интересные выходы, поэтому показала не только, как стильно совместить шелковую юбку, но и как одеться в черный цвет с ног до головы.
Образ Эльзы Хоск
Эльза в очередной раз поразила изысканным стилем. Она основала собственный бренд одежды Helsa Studio, поэтому примерила на себе наряды своего творения. Блондинка надела красивую черную блузу с горловиной, а на низ – шелковую юбку длины миди с декоративными карманами и черным кожаным поясом.
К роскошному аутфиту модель подобрала лакированные сапоги на каблуке черного цвета и черную базовую сумку с длинными ручками. Красавица зачесала волосы в пучок и оставила образ в стиле минимализм, не дополняя его никакими аксессуарами.
Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели
Последние стильные образы Эльзы Хоск
- На показ Saint Laurent Эльза Хоск надела костюм в полоску, который считается самым популярным в 2024 году.
- Эльза Хоск появилась в платье в принт питона из новой коллекции бренда Diane von Furstenberg, которую посвятили 50-летию выхода платья на запах.
- Также модница показала еще одну актуальную позицию весны – укороченное пальто, которое сочетала с широкими джинсами и туфлями на каблуках.