Как одеться на отдых в горы: модный образ на лыжах показывает Эльза Хоск

Шведская модель Эльза Хоск отправилась в горнолыжный курорт Санкт-Мориц покорять лыжные трассы. Она примерила стильный образ в стиле après-ski.

К нему относится наряд, который пригодится в горнолыжном курорте. В список модных вещей входят комбинезоны, штаны, куртки, шапки и экипировка для катания на лыжах.

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Эльза Хоск выбрала для отдыха один из старейших и респектабельных курортов мира Санкт-Мориц, что в Швейцарии. Сюда приезжают кататься самые известные звезды со всей Европы. Насладиться альпийскими горами решила шведская модель вместе со своим мужем Томом Дали.

Горнолыжный курорт славится тем, что там более 320 дней в году светит солнце, впрочем Эльза застала облачную погоду и сделала несколько кадров на фоне заснеженных гор и пасмурного неба.

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица выбрала для себя черные теплые брюки и куртку черного цвета с поясом от бренда Moncler. Блондинка дополнила образ варежками и черными горнолыжными очками. На фото Эльза позировала с распущенными волосами, без шапки, держа в руках лыжные палки.

Модель сделала несколько атмосферных фото на лыжах и показала фотографию с мужем, живописные Альпы, вид на город и номер отеля.

Что известно о стиле après-ski

К этому стилю относятся образы, которые выбирают исключительно для отдыха в горнолыжных курортах. Эстетика après-ski царит в моде уже более 100 лет. Началась мода на красивые образы в горах еще в 20-х годах, когда аристократы и богатые люди выбирали для себя красивые лыжные костюмы и комбинезоны.

Если раньше это была необходимая экипировка, то впоследствии стиль стал отражением статуса. Сейчас модницы добавляют образам интересной изюминки, дополняя наряды модными мунбутами, широкими повязками, меховыми шапками или свитерами в скандинавском стиле. Больше о стиле après-ski читайте в нашем материале.