До нього належить вбрання, яке стане в нагоді в гірськолижному курорті. До списку модних речей належать комбінезони, штани, куртки, шапки та екіпірування для катання на лижах.

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Ельза Госк обрала для відпочинку один із найстаріших та респектабельних курортів світу Санкт-Моріц, що в Швейцарії. Сюди приїжджають кататися найвідоміші зірки з усієї Європи. Насолодитися альпійськими горами вирішила шведська модель разом зі своїм чоловіком Томом Далі.

Гірськолижний курорт славиться тим, що там понад 320 днів у році світить сонце, втім Ельза застала хмарну погоду та зробила кілька кадрів на тлі засніжених гір та похмурого неба.

Образ Ельзи Госк

Манекенниця обрала для себе чорні теплі штани та куртку чорного кольору з поясом від бренду Moncler. Білявка доповнила образ рукавицями та чорними гірськолижними окулярами. На фото Ельза позувала з розпущеним волоссям, без шапки, тримаючи в руках лижні палиці.

Модель зробила кілька атмосферних фото на лижах та показала світлину з чоловіком, мальовничі Альпи, вид на місто та номер готелю.

Що відомо про стиль après-ski

До цього стилю належать образи, які обирають виключно для відпочинку в гірськолижних курортах. Естетика après-ski панує в моді вже понад 100 років. Почалася мода на красиві образи в горах ще в 20-х роках, коли аристократи та багаті люди обирали для себе красиві лижні костюми та комбінезони.

Якщо раніше це було необхідне екіпірування, то згодом стиль став відображенням статусу. Зараз модниці додають образам цікавої родзинки, доповнюючи вбрання модними мунбутами, широкими пов’язками, хутряними шапками чи светрами в скандинавському стилі. Більше про стиль après-ski читайте в нашому матеріалі.