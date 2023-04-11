Манекенщица и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Госк обожает стильную одежду и охотно демонстрирует модные аутфиты своим подписчикам.

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Знаменитость показала серию фотографий, как она провела со своей семьей Пасху, а также показала миловидный образ, который можно легко повторить каждой девушке.

Образ Эльзы Госк

Блондинка надела голубое платье на короткий рукав с пышной юбочкой. Свой минималистичный образ она завершила черными лоферами от Chanel, джинсовой сумкой от Louis Vuitton и золотыми серьгами. Для сдержанного аутфита модель зачесала волосы в хвост.

Такой образ выглядит очень изящно и нежно, а такое платье вы еще не раз сможете примерить летом, ведь такое легкое платье дает телу дышать.

Похожий образ как у Эльзы Госк вы можете повторить самостоятельно, и это не обязательно должно быть платье. Одеть рубашку на короткий рукав и дополнить look юбкой в тон. Также для миловидного образа, подберите к лоферам белые носки или капроновые изделия с рюшами. Элегантный вид вы получите точно!



Стильный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram



Стильный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram