Манекенниця та колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ельза Госк обожнює стильний одяг та залюбки демонструє модні аутфіти своїм підписникам.

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Знаменитість показала серію світлин, як вона провела зі своєю сім’єю Великдень, а також показала миловидний образ, який можна легко повторити кожній дівчині.

Образ Ельзи Госк

Білявка одягнула блакитну сукню на короткий рукав з пишною спідничкою. Свій мінімалістичний образ вона довершила чорними лоферами від Chanel, джинсовою сумкою від Louis Vuitton та золотими сережками. Для стриманого аутфіту модель зачесала волосся у хвіст.

Такий образ виглядає дуже витончено та ніжно, а таку сукню ви ще неодноразово зможете приміряти влітку, адже така легка сукня дає тілу дихати.

Схожий образ як у Ельзи Госк ви можете повторити самостійно, і це не обов’язково має бути сукня. Одягність сорочку на короткий рукав та доповніть look спідницею в тон. Також для миловидного образу, підберіть до лоферів білі шкарпетки або ж капронові вироби з рюшами. Елегантний вигляд ви отримаєте точно!



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram