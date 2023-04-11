Скандинавська красуня зібрала навколо себе чималу аудиторію дівчат зі всього світу, які спостерігають за її бездоганними виходами, пише 24 канал.

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Каролін Бломст своїми модними виходами кожного разу доводить, що стиль північних народів дійсно особливий. Швецька трендсеттерка обожнює лаконічне вбрання в класичних кольорах, здебільшого чорного, сірого та кремового кольору, обирає мінімалізм без зайвих деталей та влучно стилізує з трендовим елементом гардероба – верхнім одягом, взуттям чи сумкою.

Дівчина хоч і слідкує за модою, втім вона не формує образи виключно з трендових елементів гардероба. Її аутфіти складаються з класики, яку можна легко поєднувати між собою.

Щоб повторити образи скандинавок, варто лише придбати водолазки базових кольорів, кілька пар джинсів – від чорних до блакитних, штани палаццо та топовий верхній одяг на весну – пальто, тренч та шкіряну куртку.

Модниця любить носити невеличкі сумки чорних кольорів, втім, щоб розбавити образ – використовує інколи кольорові аксесуари, які додають ефектної родзинки її образам.

Ще одна цікава деталь – майже у всіх образах Каролін Бломст присутні окуляри, якими вона доповнює образи навіть у сірий день.