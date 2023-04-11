Скандинавская красавица собрала вокруг себя немалую аудиторию девушек со всего мира, наблюдающих за ее безупречными выходами, пишет 24 канал.

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Каролин Бломст своими модными выходами каждый раз доказывает, что стиль северных народов действительно особенный. Шведская трендсеттерка обожает лаконичную одежду в классических цветах, в основном черного, серого и кремового цвета, выбирает минимализм без лишних деталей и точно стилизует с трендовым элементом гардероба – верхней одеждой, обувью или сумкой.

Девушка хоть и следит за модой, впрочем, она не формирует образы исключительно из трендовых элементов гардероба. Ее аутфиты состоят из классики, которую можно легко совмещать между собой.

Чтобы повторить образы скандинавок, стоит лишь приобрести водолазки базовых цветов, несколько пар джинсов – от черных до голубых, штаны палаццо и верхнюю верхнюю одежду на весну – пальто, тренч и кожаную куртку.

Модница любит носить небольшие сумки черного цвета, впрочем, чтобы разбавить образ – использует иногда цветные аксессуары, которые придают эффектную изюминку ее образам.

Еще одна интересная деталь – почти во всех образах Каролин Бломст присутствуют очки, по которым она дополняет образы даже в серый день.