Эльза Госк увлекла сеть красным платьем на фоне вечернего моря: роскошный look

Манекенщица Эльза Госк любит стильно одеваться, поэтому на отдых со своей семьей взяла немало стильных аутфитов. Молодая мамочка продемонстрировала своим поклонникам роскошное платье на фоне вечернего моря.

Новый год Эльза Госк решила встретить на острове Сен-Бартельм. На теплом курорте знаменитость демонстрирует пляжные аутфиты, а также показала невероятный look в красном ярком платье.

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Шведская модель совершила несколько кадров на фоне вечернего Карибского моря. Блондинка надела красное платье длины макси на длинный рукав с интересными деталями. Атласное платье имеет разрез на плече и рукаве, перешитом шнуровками.

Свой яркий образ Эльза дополнила черными минималистическими мюлями на каблуке с квадратным носком и микросумкой Lady Dior. Модель собрала волосы в пучок и накрасила губы яркой красной помадой.



Эльза Госк в роскошном платье / Фото с Instagram



Эльза Госк в роскошном платье / Фото с Instagram