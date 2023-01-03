Новый год Эльза Госк решила встретить на острове Сен-Бартельм. На теплом курорте знаменитость демонстрирует пляжные аутфиты, а также показала невероятный look в красном ярком платье.

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Шведская модель совершила несколько кадров на фоне вечернего Карибского моря. Блондинка надела красное платье длины макси на длинный рукав с интересными деталями. Атласное платье имеет разрез на плече и рукаве, перешитом шнуровками.

Свой яркий образ Эльза дополнила черными минималистическими мюлями на каблуке с квадратным носком и микросумкой Lady Dior. Модель собрала волосы в пучок и накрасила губы яркой красной помадой.



Эльза Госк в роскошном платье / Фото с Instagram



Эльза Госк в роскошном платье / Фото с Instagram