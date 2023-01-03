Новий рік Ельза Госк вирішила зустріти на острові Сен-Бартельмі. На теплому курорті знаменитість демонструє пляжні аутфіти, а також показала неймовірний look у червоному яскравому платті.

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Шведська модель зробила кілька кадрів на тлі вечірнього Карибського моря. Білявка одягнула червону сукню довжини максі на довгий рукав з цікавими деталями. Атласна сукня має розріз на плечі та рукаві, який перешитий шнурівками.

Свій яскравий образ Ельза доповнила чорними мінімалістичними мюлями на підборах з квадратним носком та мікросумкою Lady Dior. Модель зібрала волосся в пучок та нафарбувала губи яскравою червоною помадою.



Ельза Госк у розкішній сукні / Фото з Instagram



Ельза Госк у розкішній сукні / Фото з Instagram