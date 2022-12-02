Год назад Элтон Джон и Дуа Липа выпустили общий хит Cold Heart, а их химия в студии переросла в дружбу в реальной жизни.

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Музыканты украсили собой обложку Variety и рассказали о своей тесной связи и о том, как сдружились.

Я обожаю ее. Она невероятно талантлива – абсолютно гениальна – и так профессиональна. Приятно быть рядом с кем-то, кто такой молодой, уже так много сделал и такой скромный,

– сказал Джон о Дуа Липе.

Певец рассказал, что его интерес к Дуа Липе возник потому, что он хотел привлечь молодых людей к участию в его Фонде борьбы со СПИДом и борьбе с болезнью.

Дуа Липа вспоминает, что сразу схватилась за возможность поработать с Элтоном еще до того, как услышала песню.

На обложке глянца Дуа Липа позировала в черном роскошном платье на длинный рукав с прозрачными вставками и разрезом на ноге. Платье удачно подчеркивало стройную фигуру певицы. Знаменитость позировала перед камерой фотографа с распущенными волосами и легким естественным макияжем. Ее образ дополняли драгоценные серьги и босоножки со стразами.

Эпатажный Элтон Джон, как всегда, примерил на себе синий костюм с расшитыми пайетками и бисером цветами. Под низ он надел белую рубашку и дополнил look серебристыми кедами Gucci. Он также выбрал желтые очки с блестящей оправой из своей знаменитой коллекции.



Элтон Джон и Дуа Липа снялись для обложки глянца / Фото с Variety



Элтон Джон и Дуа Липа снялись для обложки глянца / Фото с Variety