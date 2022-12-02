Каждый год цвет институт Pantone объединяет экспертов из разных стран, и после нескольких дней групповых встреч выбирается цвет года. В следующем году этот цвет будет играть значительную роль в разных областях, таких как дизайн и мода.

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Когда 2023 описывают как "малиновый тон", который балансирует между теплым и прохладным, является "нетрадиционным оттенком для нетрадиционного времени"."Цвет года Pantone Viva Magenta вибрирует бодростью и энергией. выражает новый сигнал силы. Viva Magenta – смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива», – говорится в институте цвета.

В годы, характеризующиеся неопределенностью, такой цвет успокаивающий или поднимающий цветовое настроение. По словам Лори Прессмана, вице-президента Института цвета Pantone, в условиях продолжающейся пандемии Viva Magenta олицетворяет уверенность и связь в мире, который пытается встать на ноги.

Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман сказал, что этот оттенок был вдохновлен натуральным красным красителем, полученным из мелких насекомых, которых называют кошенилью.



Насекомые, которыми вдохновлялись для создания цвета



Viva Magenta стал главным цветом 2023 года / Фото с CNN



Viva Magenta стал главным цветом 2023 года / Фото с CNN

Напомним, главным цветом 2022 года стал сине-фиолетовый оттенок PANTONE 17-3938, который называется Very Peri . Сайт института отметил, что этот цвет стимулирует личную изобретательность и творчество. По мнению создателей Very Peri демонстрировал беззаботную уверенность и смелое любопытство.