Проведя анализ того, что носят звезды стритстайла, можно определить для себя главные аутфиты, которые можно достаточно легко повторить.

Интересно Актуальные штаны этого сезона: стильные примеры

В этом сезоне особенно популярны будут монохромные образы. Учтите это и начните создавать аутфиты в одном цвете со своим пальто. Это могут быть коричневые, черные или белоснежные выходы, выдержанные в одной минималистической эстетике.

Впрочем пока время пальто еще не пришло, вы можете воспользоваться жакетом, который прекрасно гармонирует с любыми фасонами брюк, особенно – с брюками палаццо.

Юбки из шелка или костюмной ткани в длине меди и макси не будут терять своей популярности. Они отлично стилизуются с рубашками, водолазками и блузами.

Осенью в моде актуальными будут два вида принтов – в клеточку и тонкую полоску. Вы можете выбирать для себя клетчатое пальто или брюки палаццо в черном или сером цвете с тонкими белыми полосками.

Серый и черный – одни из самых элегантных цветов. В осеннее время они выглядят невероятно стильно и дорого, так что можете комбинировать между собой эти два цвета, чтобы создать эффектный аутфит. Также не забывайте о черно-белой классике, которая всегда будет в моде и не потеряет свою актуальность.



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные элегантные образы на осень / Фото инстаграмм @styleguide.ua