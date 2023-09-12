Осенью продолжится эстетика стиля "тихая роскошь". Это вещи, которые выглядят и чувствуются как "дорогие" вещи. Офисные штаны отлично вписываются в эту категорию.

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Теперь строгие штаны можно одеть как на важную встречу, так и на утренний бранч. Полагайтесь в этом сезоне на четыре самых популярных фасона брюк, которые представили дизайнеры на своих показах.

Палаццо

Несмотря на гиперболизированный тренд на штаны карго, популярные палаццо не исчезли из модных радаров и продолжают быть такими же актуальными, как и несколько лет назад. Они прекрасно подходят к базовым футболкам, рубашкам и лонгсливам.

Брюки-сигареты

В этом году неожиданно в тренды ворвались зауженные штаны-сигареты. Сочетайте их с белыми или голубыми рубашками, жакетами или осенними свитерами.

Зауженные брюки

Немного шире, чем штаны-сигареты, впрочем, все равно зауженные штаны также возвращаются в моду. Еще не все инфлюэнсерши восприняли эту новую моду на них, впрочем, выглядят они стильно и минималистично, а сочетать их можно с любой верхней одеждой и обувью.

Брюки в тонкую полоску

В этом сезоне тонкая полоска возвращается снова в тренды. Выбирайте для себя широкие брюки черного цвета в белую полоску или серые брюки в белую полоску. Оба варианта будут смотреться интересно и свежо.