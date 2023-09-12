Восени продовжиться естетика стилю "тиха розкіш". Це речі, які виглядають і відчуваються як "дорогі" речі. Офісні штани чудово вписуються в цю категорію.

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Тепер строгі штани можна одягнути як на важливу зустріч, так і на ранковий бранч. Покладайтеся цього сезону на чотири найпопулярніші фасони штанів, які представили дизайнери на своїх показах.

Палаццо

Попри гіперболізований тренд на штани карго, популярні палаццо не зникли з модних радарів та продовжують бути такими ж актуальними, як і кілька років тому. Вони чудово пасують до базових футболок, сорочок та лонгслівів.

Штани-сигарети

Цього року несподівано в тренди увірвалися завужені штани-сигарети. Поєднуйте їх з білими чи блакитними сорочками, жакетами чи осінніми светрами.

Завужені штани

Трішки ширші, ніж штани-сигарети, втім все одно завужені штани також повертаються в моду. Ще не всі інфлюенсерки сприйняли цю нову моду на них, втім виглядають вони стильно та мінімалістично, а поєднувати їх можна з будь-яким верхнім одягом та взуттям.

Штани в тонку смужку

Цього сезону тонка смужка повертається знову в тренди. Обирайте для себе широкі штани чорного кольору в білу смужку або ж сірі штани в білу смужку. Обидва варіанти виглядатимуть цікаво та свіжо.