У цьому сезоні колготки перестали бути виключно функціональним елементом гардероба та стали незамінним стильним аксесуаром. Такі бренди як Miu Miu, Gucci та Victoria Beckham робили на них акцент в образах своїх моделей.
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Ferragamo
Чорні колготки завжди були найпопулярнішими в образах модниць. Бренд Ferragamo впевнений, що їх точно обиратимуть цього сезону. Щільні колготки бренд радить одягати не лише з довжиною міні, але й максі.
Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle
Saint Laurent
Французький бренд Saint Laurent в цьому сезоні зробив ставку на тонкі моделі. Вони чудово доповнили ділову естетику, яка панувала на показі Модного будинку.
Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle
Miu Miu
На показі Miu Miu було представлено багато кольорових колготок – чорні, зелені, червоні. Якщо хочете погратися у своїх образах з кольорами, можете обирати будь-які відтінки, втім будьте обережними, щоб не перестаратися.
Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle
Gucci
Величезну кількість кольорів представлено на показі Gucci. Бренд поєднував з кольоровими колготками найрізноманітніше вбрання.
Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle
Victoria Beckham
Бренд британської дизайнерки Вікторії Бекхем довів, що найуніверсальнішими колготками цього сезону будуть ще донедавна антитрендові вироби – в дрібну сітку. Вони підходять до будь-якого образу – шовкової сукні, штанного костюма чи спідниці-олівця.
Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle