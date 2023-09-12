У цьому сезоні колготки перестали бути виключно функціональним елементом гардероба та стали незамінним стильним аксесуаром. Такі бренди як Miu Miu, Gucci та Victoria Beckham робили на них акцент в образах своїх моделей.

Дивіться також Головні аксесуари осені: 5 речей, які вам варто придбати

Ferragamo

Чорні колготки завжди були найпопулярнішими в образах модниць. Бренд Ferragamo впевнений, що їх точно обиратимуть цього сезону. Щільні колготки бренд радить одягати не лише з довжиною міні, але й максі.



Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle

Saint Laurent

Французький бренд Saint Laurent в цьому сезоні зробив ставку на тонкі моделі. Вони чудово доповнили ділову естетику, яка панувала на показі Модного будинку.



Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle

Miu Miu

На показі Miu Miu було представлено багато кольорових колготок – чорні, зелені, червоні. Якщо хочете погратися у своїх образах з кольорами, можете обирати будь-які відтінки, втім будьте обережними, щоб не перестаратися.



Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle

Gucci

Величезну кількість кольорів представлено на показі Gucci. Бренд поєднував з кольоровими колготками найрізноманітніше вбрання.



Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle

Victoria Beckham

Бренд британської дизайнерки Вікторії Бекхем довів, що найуніверсальнішими колготками цього сезону будуть ще донедавна антитрендові вироби – в дрібну сітку. Вони підходять до будь-якого образу – шовкової сукні, штанного костюма чи спідниці-олівця.



Актуальні колготки на осінь 2023 / Фото Elle