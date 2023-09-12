Провівши аналіз того, що носять зірки стрітстайлу, можна визначити для себе головні аутфіти, які можна досить легко повторити.

Цікаво Актуальні штани цього сезону: стильні приклади

Цього сезону особливо популярними будуть монохромні образи. Візьміть це до уваги та почніть створювати аутфіти в одному кольорі зі своїм пальтом. Це можуть бути коричневі, чорні чи білосніжні виходи витриманій в одній мінімалістичній естетиці.

Втім допоки час пальт ще не настав, ви можете скористатися жакетом, який чудово гармоніює з будь-якими фасонами штанів, особливо – зі штанами палаццо.

Спідниці з шовку чи костюмної тканини у довжині міді та максі також не будуть втрачати своєї популярності. Вони чудово стилізуються з сорочками, водолазками та блузами.

Восени в моді актуальними будуть два види принтів – у клітинку та тонку смужку. Ви можете обирати для себе картате пальто чи штани палаццо в чорному або сірому кольорі з тонкими білими смужками.

Сірий і чорний – одні з найелегантніших кольорів. В осінню пору вони виглядають неймовірно стильно і дорого, тож можете комбінувати між собою ці два кольори, щоб створити ефектний аутфіт. Також не забувайте про чорно-білу класику, яка завжди буде в моді та не втратить свою актуальність.



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні елегантні образи на осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua