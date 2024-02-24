Невероятный выход: Эд Вествик появился с невестой на Milan Fashion Week

Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик приехал со своей невестой Эми Джексон на Неделю моды в Милан. На коллекции знаменитых дизайнеров приезжают смотреть множество знаменитостей со всего мира, которые посещают модные показы.

Эд Вествик и его девушка, актриса Эми Джексон посетили вместе презентацию коллекции бренда Genny. Влюбленные продемонстрировали гармоничный образ в черных и белых монохромных аутфитах.

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36-летний актер сериала "Сплетница" в последнее время находится под пристальным взглядом поклонников и стритстайл-фотографов после того, как сделал предложение 32-летней Эми Джексон во время отдыха в горнолыжном курорте. Теперь многомиллионная аудитория охотно наблюдает за будущими супругами.

Эд Вествик и Эми Джексон в Милане

Актер надел черный костюм, под низом у него виднелась брендовая футболка Genny с надписью. Сверху он накинул черное пальто длины макси. Его образ дополняла черная обувь и серебристая подвеска.

Девушка актера надела шелковую удлиненную рубашку белого цвета, которую соединила с жакетом и брюками. Костюм Эми Джексон выбрала в светло-серебристом оттенке. Сверху знаменитость накинула молочное пальто. Она надела серебристые босоножки и стилизовала свой безупречный образ благодаря роскошному макияжу и прическе.

Невеста Эда Вествика зачесала волосы в низкий хвост, накрасила губы темно-вишневой помадой и надела классические очки-капли от Ray Ban. Невероятно красивый образ пары сопровождали десятки вспышек стритстайл-фотографов.