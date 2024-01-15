Цветные сумки, которые будут в моде в 2024 году: подборка, которую стоит посмотреть

Чаще всего мы предпочитаем выбирать одежду, оставляя подбор аксессуаров напоследок. Но в 2024 году сумки будут такими же важными, как наряды, поэтому рассказываем вам о самых интересных цветовых моделях.

Вам нужно иметь под рукой сумки, которые будут хорошо вписываться под разные стили. Теперь одной сумки недостаточно, поэтому следует иметь несколько вариантов. Они должны быть не только в базовых цветах, но и яркими.

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Подводя итоги модных показов на сезон весна-лето 2024, рассказываем о самых популярных цветных сумках.

Серый

Этот цвет такой же отличный, как и черный. Дизайнеры представили немало сумок именно в сером цвете. Классические и сдержанные сумки заменят нам вечные чёрные модели. Серая сумка хорошо подходит для монохромных образов и хорошо сочетается с нарядом других цветов.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Пастельно-желтый

Добавьте к своему зимнему образу уже сейчас освежающий цвет сумки, чтобы немного его оживить.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Темно-красный

В 2024 году красный не теряет своей популярности. Пользователи начали искать красные сумки в четверть раза больше, чем в прошлом году. Темно-красный или бордовый цвет сумки мгновенно улучшит любой образ.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Зеленый

Многие бренды представили на подиумах сумку в зеленом цвете. Выбирайте себе оттенок, который вам больше нравится: хаки, оливково-зеленый или миндалево зеленый.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Голубой

Сумки голубого цвета идеально сочетаются с одеждой любого цвета. Особенно они станут незаменимыми в весеннее или летнее время.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue

Лате

Этот сдержанный цвет сможет заменить любую сумку черного цвета. Сочетайте такую сумку с вещами в одной цветовой гамме – от бежевого до желтого и золотого.



Модные цветные сумки на 2024 год / Vogue