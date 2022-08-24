Украинская журналистка, телеведущая и общественная деятельница Янина Соколова продемонстрировала своим подписчикам уникальную вещь – знаменитость надела вышиванку с орнаментом, которую носил когда-то Степан Бандера – один из главных идеологов борьбы за независимость Украины первой половины ХХ века.

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По словам Янины Соколовой, исследователи на протяжении многих лет искали возможность отшить ее, и именно теперь, в состоянии полномасштабной войны, это удалось по единственному сохранившемуся фото Степана Бандеры в вышиванке.



Степан Бандера в вышиванке / Фото из инстаграмма Янины Соколовой

Команда масштабировала орнамент по фото, провела цветокоррекцию, нашла идентичные орнаменты соответствующего времени и региона. Телеведущая рассказывает, что над воспроизведением вышиванки на протяжении 4 месяцев работала большая исследовательская группа из историков, искусствоведов, этнографов, реконструкторов, мастеров вышивки проекта "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" во главе с Татьяной Зез.

Рубашка создана из украинского льна. На ней машинной вышивкой воспроизведены орнаменты из вышиванки Степана Бандеры. Техники: коса наличники и крестик двумя оттенками серого.



Орнамент вышивки Степана Бандеры / Фото из инстаграмма Янины Соколовой

Но белоснежную вышиванку с черным орнаментом Янина Соколова одела не просто так. Ее цель – собрать средства на реанимобиль для украинских защитников. Донат за вышиванку – 5 тысяч гривен. Все детали – в инстаграм-сообщении телеведущей.

"Вышиванка-духовная броня украинцев. Теперь мы имеем возможность с помощью этого проекта защитить раненых ребят, дав им шанс на жизнь", – резюмировала Соколова.



Янина Соколова в вышиванке Степана Бандеры / Фото из инстаграммы телеведущей