Українська журналістка, телеведуча та громадська діячка Яніна Соколова продемонструвала своїм підписникам унікальну річ – знаменитість одягнула вишиванку з орнаментом, яку носив колись Степан Бандера – один з головних ідеологів боротьби за незалежність України першої половини ХХ століття.

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За словами Яніни Соколової, дослідники впродовж багатьох років шукали можливість відшити її, і саме тепер, в стані повномасштабної війни, це вдалося за єдиним збереженим фото Степана Бандери у вишиванці.



Степан Бандера у вишиванці / Фото з інстаграму Яніни Соколової

Команда масштабувала орнамент з фото, провела кольорокорекцію, віднайшла ідентичні орнаменти відповідного часу і регіону. Телеведуча розповідає, що над відтворенням вишиванки впродовж 4 місяців працювала велика дослідницька група з істориків, мистецтвознавців, етнографів, реконструкторів, майстрів вишивки проєкту "Вишивка в одязі видатних українців" на чолі із Тетяна Зез.

Сорочку створено з українського льону. На ній машинною вишивкою відтворено орнаменти з вишиванки Степана Бандери. Техніки: коса лиштва та хрестик двома відтінками сірого.



Орнамент вишивки Степана Бандери / Фото з інстаграму Яніни Соколової

Та білосніжну вишиванку з чорним орнаментом Яніна Соколова одягнула не просто так. Її мета – зібрати кошти на реанімобіль для українських захисників. Донат за вишиванку – 5 тисяч гривень. Усі деталі – в інстаграм-дописі телеведучої.

"Вишиванка-духовна броня українців. Тепер ми маємо можливість за допомогою цього проєкту захистити поранених хлопів і дівчат, давши їм шанс на життя", – резюмувала Соколова.



Яніна Соколова у вишиванці Степана Бандери / Фото з інстаграму телеведучої