Обычно на День Независимости мы одеваем наряды в украинском стиле, пишет 24 канал. Нашей неотъемлемой частью гардероба в важный для Украины день стала вышиванка. Рубашка с вышитыми символами стала олицетворением нашей цветущей и сильной нации.

Читайте также День Государственного Флага Украины 2022: картинки-поздравления с праздником

День Независимости – чрезвычайно важное событие для каждого государства. В этот день у нас есть прекрасная возможность продемонстрировать свою безграничную любовь к нашей Родине.

В этом году День Независимости пройдет в Украине без торжеств и дополнительных ограничений в ряде регионов. Из-за развязанной россией полномасштабной войны и угрозы ракетных обстрелов со стороны оккупанта, советуем вам соблюдать правила безопасности и находиться во время воздушной тревоги в укрытии.

Впрочем, если вы все же планируете продемонстрировать родным и друзьям свою вышиванку, советуем вам несколько стильных образов, которые помогут идеально завершить важнейший элемент гардероба украинцев.

Вышиванка-платье

Платье-вышиванка является прекрасной альтернативой классическому варианту рубашки. Она легка в стилизации, ведь ее можно сочетать с разнообразной обувью – босоножками, туфлями, лоферами, сандалиями или кроссовками. Обувь на каблуке дадут образу романтичности, а кроссовки – легкости и непринужденности.

Вышиванка с юбкой

Классический вариант вышиванки с черной юбкой уже не актуален, поэтому сочетайте вышиванку с джинсовой юбкой, юбкой-плиссе или атласной юбкой миди.

Вышиванка с брюками

Вышиванка с брюками палаццо – просто комбо непревзойденного образа. Дополняйте такой look белоснежными кроссовками или босоножками на каблуке. Кроме того, вышиванку еще можно сочетать с кожаными брюками, которые выглядят эффектно и интересно. Также не забывайте про аксессуар в виде сумки и нежные украшения – серьги, цепочки и браслеты.



Стильный образ вышиванки с брюками палаццо

Вышиванка с джинсами

Сочетание вышиванки с денимом – самый популярный образ среди всех возможных. Он довольно стильный и в то же время удобен. К джинсам часто выбирают кроссовки или сандалии. Впрочем, вариант с обувью на высоком каблуке все же остается не менее эффектным.