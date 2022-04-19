Знаменитая дизайнер и основательница бренда Litkovskaya во время активных боевых действий в Киеве была вынуждена уехать за границу со своим маленьким ребёнком.

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Впоследствии Лилия вернулась в Украину и возобновила работу собственного бренда во Львове. Однако враг добрался и до мирного города, принимающего украинцев, которые скрываются из разных городов от бомбардировок и ракетных ударов.

Ровно месяц назад я вернулась в Украину, чтобы возобновить производство Litkovskaya во Львове и собрала здесь всю свою команду. Мы выбрали Львов как самое безопасное место в Украине, где мы могли бы продолжать работу. С этого момента город несколько раз обстреливали российские ракеты. Но сегодняшнее утро было особенно жестоким",

– отметила Лилия Литковская.

В городе погибли 7 мирных жителей, четверо из них – работники технического обслуживания. Ранения получили 11 гражданских, среди них – ребенок.

Лилия Литковская писала корреспонденцию по бомбоубежищу во Львове. Она рассказала, что ракетный удар произошел недалеко от их производственного места.

"Я ехала на работу, когда произошло нападение. Через пять минут мне удалось связаться по телефону с коллегой Викторией: "Я в приюте. Мне страшно – я так близко видел взрывы!". Помощник Лилии: "Я очень испугалась, но сейчас все хорошо", – рассказывает о состоянии коллег Лилия.

Дизайнер отпустила в понедельник команду, чтобы они оправились от стресса, впрочем уже сегодня, во вторник, команда планирует выйти на работу, чтобы выполнять свои заказы.

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Россия нанесла удар по Львову: коротко

Утром 18 апреля враг нанес пять прицельных ударов по Львову;

В результате ракетного удара умерло 7 человек , четверо из них – работники СТО, 11 гражданских получили ранения, 3 из них – в тяжелом состоянии;