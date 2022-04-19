Знаменита дизайнерка та засновниця бренду Litkovskaya під час активних бойових дій у Києві була вимушена виїхати за кордон зі своєю маленькою дитиною.

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Втім згодом Лілія повернулася в Україну та відновила роботу власного бренду у Львові. Однак ворог дістався й до мирногр міста, яке приймає українців, які ховаються з різних міст від бомбардувань та ракетних ударів.

Рівно місяць тому я повернулася в Україну, щоб відновити виробництво Litkovskaya у Львові і зібрала тут всю свою команду. Ми обрали Львів як найбезпечніше місце в Україні, де ми могли б продовжувати нашу роботу. Відтоді місто кілька разів обстрілювали російські ракети. Але сьогоднішній ранок був особливо жорстоким", – зазначила Лілія Літковська.

У місті загинуло 7 мирних жителів, четверо з них – працівники технічного обслуговування. Поранення отримали 11 цивільних, серед них – дитина.

Лілія Літковська писала допис з бомбосховища у Львові. Вона розповіла, що ракетний удар відбувся неподалік їхнього виробничого місця.

"Я їхала на роботу, коли стався напад. За п’ять хвилин мені вдалося зв’язатися по телефону з колегою Вікторією: "Я в притулку. Мені страшно – я так близько бачив вибухи!". Помічник Лілії: "Я дуже злякалася, але зараз все добре", – розповідає про стан колег Лілія.

Дизайнерка відпустила в понеділок команду, аби вони оговталися від стресу, втім вже сьогодні, у вівторок, команда планує вийти на роботу, щоб виконувати свої замовлення.

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Росія завдала удару по Львову: коротко

Уранці 18 квітня ворог завдав п'ятьох прицільних ударів по Львову;

Внаслідок ракетного удару померло 7 людей, четверо з них – працівники СТО, 11 цивільних отримали поранення, 3 з них – у важкому стані;

Осколок ракети потрапив у притулок. У ньому перебували діти без батьків, яких евакуювали з різних міст України.