Украинская вышивка прошла через столетие, а орнаменты на ней – уникальные и неповторимые. Тамара Николаева является автором книги "История украинского костюма", в которой рассказала о составляющих нарядах XIX-XX веков.

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Нательная одежда

Рубашка является древнейшим элементом украинского народного наряда, поэтому выступала нательной одеждой до начала ХХ века. Она имела большое количество локальных вариантов кроя. Для повседневности эта одежда была сдержана, а вот для праздничных событий ее украшали. Эстетическим эталоном традиционной украинской рубашки был белый цвет.

Среди многих вариантов кроя можно выделить основные типы рубашек, которые были в Украине: туникообразная, с плечевыми вставками, с цельнокроеным рукавом и на кокетке.

Что интересно, обеспечить мужа и других членов семьи бельем имела жена. Часто на свадьбе жених был одет в рубашку, которую сшила невеста.



Вышитая женская рубашка. Середина XIX века / Фото с Elle

Нагрудная и поясная одежда

Поясные наряды украшали нижнюю часть фигуры, поэтому его одевали на рубашку.

Мужская поясная одежда – это брюки разнообразной формы и кроя. Называли их крючьи, холошни и ногативицы. В конце XIX - начале XX века узкие штаны одевали в Закарпатье и в других западных областях. Во второй половине XIX века в Украине уже не случались шаровары, впрочем, широкий крой брюк в Восточной и Центральной Украине сохранялся, пока его не заменил городской крой.

Рубашка заправлялась в широкие штаны, а с узкими брюками рубашку носили на выпуск.



Крючки из белого сукна. Начало XX века / Фото с Elle

Запаска – один из древнейших элементов несшитой одежды. Сначала на талии связывали заднюю часть, более широкую и длинную, черного цвета, затем спереди закрепляли более узкую и более короткую, густее сотканную синюю запаску — предшественницу. На праздник молодые женщины носили зеленые и красные запаски, украшенные тканым орнаментом или вышивкой. Также одевали фартуки-запаски, которые носили со сшитыми формами поясной одежды. Кроме них, использовали еще и дерги и плахты.



Запаска вышита. Конец XIX века / Фото с Elle

Рубашка была популярна на всей территории Украины, однако имела разные местные названия. Юбку-летник шили из грубой шерстяной ткани с рисунком в горизонтальную или вертикальную полосу ярких цветов.

В центральных районах Украины случались юбки, украшенные убойным рисунком, а на Львовщине ее шили из самодельной ткани в вертикальную яркую полоску с обильными мелкими сборами.

На Волыни и Полесье подобные юбки делали из белого полотна в 5-6 полотнищ и по низу украшали красным орнаментом. В конце XIX века плахта, запаска, дерга, а также юбки из самодельных материалов почти вышли из употребления, поскольку женщины предпочли фабричные материалы.



Летник тканый. Начало XX века / Фото с Elle

Украинки надевали на рубашку нагрудный наряд, прикрывавший верхнюю часть фигуры и явно влияющий на общий силуэт. В Украине распространялась керсетка – ее шили из фабричных тканей. Керсетки украшали плысовыми обшивками, вышивкой, аппликацией, а позже машинным стежком. Что касается нагрудной одежды с рукавами, то она бытовала в виде юпки, куртки, наряда пиджачного типа и разнообразных кофт из фабричных тканей. Долгое время кофты бытовали параллельно с вышитой рубашкой и керсеткой.



Женщины в народном наряде. Начало XX века / Фото с Elle



Фотопортрет молодой женщины в вышитой рубашке / Фото с Elle

Верхняя одежда

Верхняя одежда делилась на осеннюю, весеннюю и зимнюю. Развития в центральных районах Украины XIX века приобрели разные виды приталенной верхней одежды из самодельного сукна.



Свитая женская с белым сукном. Конец XIX века / Фото с Elle

На территории Украины верхнюю одежду шили средней и длинной, короткие варианты были в горных и предгорных районах Карпат.

Такая старинная одежда как черкеска, жупан, кунтуш, чумарка начала выходить из обихода во второй половине XIX века. Однако его художественные особенности развились в других элементах костюма. К примеру, раньше жупан шили из дорогих тканей голубого или зеленого цвета. Поверх него одевали кунтуш, украшенный серебряными, золотыми или шелковыми шнурами.



Кожух, украшенный аппликацией. Начало XX века / Фото с Elle

Во второй половине XIX века в центральных областях распространилась одежда из овечьего меха, которая была доступна состоятельной части сельского населения. Наряды называли кожушанками, мехами и шушунами. В начале XX века овчинно-кожушаное крестьянское производство сокращается из-за использования фабричных тканей и повышения цен на сырье. Вышитые кожухи начали выходить из обихода. В быту крестьян появилась удобная ватная зимняя одежда из фабричных тканей.



Анна Зытынюк с подругами. 1954 год / Фото с Elle