Пижама от украинского бренда в фильме "Барби": какая актриса одела Sleeper – яркие фото

Уже совсем скоро украинцы смогут посмотреть долгожданный фильм "Барби" с Марго Робби, Райаном Гослингом и Иссой Рэй в главных ролях. Фильм выйдет в прокат 20 июля. Интересно, что одна из актрис снялась в одном эпизоде в одежде от украинского бренда.

Барби-президент, которую сыграла американская актриса Исса Рэй, в одном из эпизодов "Барби" появится в пижаме от украинского бренда Sleeper.

Исса Рэй в пижаме от Sleeper

Стилисты выбрали для актрисы комплект Party Pajamas с двойными перьями в нежно-розовом оттенке. Он состоит из свободной рубашки с рукавами три четверти, концы которых украшают перья, и прямых штанов также с перьями. Костюм на 100% состоит из вискозы. Сейчас такой комплект на сайте бренда стоит больше 11 тысяч гривен. К образу Барби добавили белую сумку через плечо, а довершили его белыми каблуками.



Исса Рэй в пижаме от Sleeper / Фото с Shopyourmovies

Пижама Party Pajamas от украинского бренда Sleeper

Кто из звезд носит одежду от Sleeper