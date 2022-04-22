На Пиренеях Бланке знают все, кто следит за модой. За фешионистой следит более полумиллиона человек, поэтому она известна также и за пределами Испании.

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С началом войны в Украине тысячи звезд выражают нам свою поддержку, одевая вышиванки или же образы в сине-желтых цветах. Что касается последней тенденции, всем модницам настолько понравилась стилизация наряда в цветах украинского флага, что синий и желтый можно смело назвать трендовыми цветами 2022 года.

Кроме этого, особую популярность приобретают традиционная украинская одежда – вышиванки. В основном звезды выбирают для себя платья от наших талантливых дизайнеров.

Так, испанская блоггерша Бланка Миро, обожающая расслабленный стиль, примерила на себе удивительное платье-вышиванку от украинской дизайнерки Юлии Магдич. Белое платье на длинный рукав украшено массивными синими цветами с желтой серединкой.

Свой образ Бланка дополнила лаймовой сумкой, коричневыми лоферами с бомбонами и вязаным головным убором.

Бренд вышиванок Юлии Магдич поделился фотографией инфлюэнсерши в своем инстаграмме. Также команда напоминает, что деньги от продажи платьев они направляют на помощь ВСУ и территориальную оборону.



Стильный образ Бланки Миро в вышиванке / Фото из инстаграмма Юлии Магдич