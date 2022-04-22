Дизайнер, ресторатор и бывшая жена Миши Кацурина, которому приписывают роман с Дорофеевой, решила внести большой благотворительный вклад в виде перечисления средств от продаж одежды бренда KATSURINA.

​Читайте также Мэй Маск повторила образ Златы Огневич в синем костюме от VALERY KŌVALSKA

"Мы украинский бренд Katsurina с постоянным производством в Полтаве, Харькове, Сумах, Броварах и Черкасской области. И сейчас мы как никогда должны поддерживать экономику Украины и людей в этих регионах, продолжая свою деятельность", – говорится в сообщении бренда.

Бренд решил оставить производство в Украине, пока это будет возможным. На момент 24 февраля команда уже отшила половину весенней коллекции и 2 марта собирались снять кампейн. На съемки планировалось потратить 100 тысяч гривен, впрочем, эти средства Даша Кацурина передала на помощь пострадавшим детям и женщинам в "Фонд Маша".

"В дальнейшем 100% прибыли по продажам прошлых коллекций и 30% прибыли по продажам новой весенней коллекции Katsurina пойдут на поддержку пострадавших детей и женщин от насилия в результате вторжения России. Пока мы можем что-то делать, мы должны продолжать. Никакая армия мира не может заставить нас, украинцев, перестать бороться за наше будущее и будущее всего цивилизованного мира», – говорится в сообщении.

Доставка заказов осуществляется почти в любой уголок планеты. Одежду не доставляют в Россию и Беларусь. Об этом бренд указал в шапке профиля.