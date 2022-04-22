Дизайнерка, рестораторка та колишня дружина Міші Кацуріна, якому приписують роман з Дорофєєвою, вирішила зробити великий благодійний внесок у вигляді перерахування коштів від продажу одягу бренду KATSURINA.

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"Ми український бренд Katsurina з постійним виробництвом у Полтаві, Харкові, Сумах, Броварах та Черкаській області. І зараз ми, як ніколи, повинні підтримувати економіку України та людей у цих регіонах, продовжуючи свою діяльність", – йдеться в дописі бренду.

Бренд вирішив залишити виробництво в Україні доти, доки це буде можливим. На момент 24 лютого команда вже відшила половину весняної колекції і 2 березня збиралися відзняти кампейн. На зйомки планувалося витратити 100 тисяч гривень, втім ці кошти Даша Кацуріна передала на допомогу постраждалим дітям та жінкам у "Фонд Маша".

"Надалі 100% прибутку з продажів минулих колекцій та 30% прибутку з продажів нової весняної колекції Katsurina підуть на підтримку постраждалих дітей та жінок від насильства внаслідок вторгнення Росії. Поки ми можемо щось робити, ми мусимо продовжувати. Ніяка армія світу не може змусити нас, українців, перестати боротися за наше майбутнє та майбутнє усього цивілізованого світу", – зазначається в дописі.

Доставку замовлень здійснюється майже в будь-який куточок планети. Одяг не доставляють на Росію та Білорусь. Про це бренд зазначив у шапці профілю.