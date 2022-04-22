На Піренеях Бланку знають всі, хто слідкує за модою. За фешіоністою стежить понад пів мільйона людей, тож вона відома також і за межами Іспанії.

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З початком війни в Україні тисячі зірок висловлюють нам свою підтримку, одягаючи вишиванки або ж образи в синьо-жовтих кольорах. Щодо останньої тенденції, то всім модницям настільки сподобалася стилізація вбрання в кольорах українського прапора, що синій та жовтий можна сміливо назвати трендовими кольорами 2022 року.

Окрім цього, особливої популярності здобувають традиційний український одяг – вишиванки. Здебільшого, зірки обирають для себе сукні від наших талановитих дизайнерів.

Так, іспанська блогерка Бланка Міро, яка обожнює розслаблений стиль, приміряла на собі дивовижну сукню-вишиванку від української дизайнерки Юлії Магдич. Білосніжна сукня на довгий рукав прикрашена масивними синіми квітами з жовтою серединкою.

Свій образ Бланка доповнила лаймовою сумкою, коричневими лоферами з бомбонами та в’язаним головним убором.

Бренд вишиванок Юлії Магдич поділився світлиною інфлюенсерки у своєму інстаграмі. Також команда нагадує, що кошти від продажу суконь вони спрямовуєють на допомогу ЗСУ та територіальну оборону.



Стильний образ Бланки Міро у вишиванці / Фото з інстаграму Юлії Магдич