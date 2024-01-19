Илона Гвоздева пришла на показ фильма в роскошном образе: стильные фото

Танцовщица Илона Гвоздева посетила премьеру фильма "Люблю тебя ненавидеть". В кинотеатр она пришла в волшебном образе, собравшем уже много комплиментов.

Обычно перед премьерой киноленты в кинотеатрах устраивают допремьерный показ. Именно на него попала Илона Гвоздева.

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Знаменитость надела платье от украинского бренда Kohai. Она выбрала вещь из новой коллекции Vsesvit. Платье черного цвета состоит из водолазки с разрезанными рукавами и длинной юбки. Его украшал широкий пояс.

Образ Илона Гвоздева дополнила черными сапогами на каблуке и украшением от украинского бренда Verdoni. Танцовщица выбрала для себя серебристое колье, которое стоит более 2 тысяч гривен.

"Вчера посетили замечательную романтическую комедию "Люблю тебя ненавидеть". Это идеальное кино для женской компании. Легкий сюжет, любовь, флирт и все то, что так любят девушки. Можно и посмеяться и поплакать! После просмотра картины мы еще долго обсуждали моменты кино, тешили себя разными фантазиями и просто отвлеклись от тревожной обыденности", – написала Гвоздева.

Она также показала несколько кадров с премьеры и пошутила, что это впервые за год премьер она смогла досмотреть фильм до конца и не заснуть. Отметим, что одной из главных героинь романтического фильма является звезда сериала "Эйфория" Сидни Свиньи.