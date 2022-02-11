Благодаря французской кутюрье, чей модернизм был вдохновлен мужской модой, мы сейчас свободно носим брюки, выбираем темную цветовую гамму для своих образов и не боимся носить свободные вещи.

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А еще модницы обожают культовую стеганую сумку на цепочке, духи Chanel №5 и любимую красную помаду Коко Шанель.

Дизайнер оставила незабываемый след в индустрии моды, создав несколько революционных элементов гардероба для женщин, которыми мы пользуемся до сих пор.

Жемчужины

Жемчужины для Коко Шанель были ее главным аксессуаром. Изящным колье из жемчужин можно было дополнить трикотажный джемпер, а несколькослойным колье дополнить вечернее платье.

Культовые вещи Коко Шанель / Фото из Pinterest

Твидовый костюм

Все знают, что костюм из твида стал популярным благодаря Коко Шанель. В такие костюмы влюбился весь мир. Бренд до сих пор презентует в каждом сезоне невероятные изделия разных фасонов и цветов, сохраняя при этом фирменный стиль дизайнера.

Культовые вещи Коко Шанель / Фото из Pinterest

Сумка на цепочке

Такая сумка стала самым любимым аксессуаром девушек, поскольку ее удобно носить на плече и в руках. Дизайнер создала культовую модель 2.55 в черном цвете. Она думала, что черная сумка подойдет и для будничных выходов, и для важных событий.

Культовые вещи Коко Шанель / Фото из Pinterest

Лонгслив в полоску

Вдохновившись очередным морским путешествием, Коко решила, что удобный лонгслив в полоску, как у матросов, должен появиться в гардеробе у каждой девушки. В дальнейшем его стали носить главные модницы мира: Жаклин Кеннеди, Брижит Бардо, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и многие другие знаменитости. Сегодня без джемпера в полоску невозможно представить коллекции Chanel.

Культовые вещи Коко Шанель / Фото из Pinterest

Черное платье

Легендарное черное платье Коко Шанель – вечное. Раньше этот цвет считался траурным, однако дизайнер увидела в нем элегантность и универсальность. Она отмечала, что в гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье, впрочем сама выбирала длину миди, не забывая о поясе на талии.

Культовые вещи Коко Шанель / Фото из Pinterest