В весенне-летнем сезоне в моде будут яркие цвета, ностальгия за 2000-ми и оригинальные формы. Звезды стритстайл уже познакомили нас с туфлями на массивной платформе, впрочем, советуем вам присмотреться к не менее стильным вариантам.
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Острый носок
Обувь с удлиненным острым носком возвращается в моду. Светская львица Ким Кардашьян уже успела показать на себе модную стилизацию сапог от Balenciaga и леопардовой шубы. Уже с первым потеплением можете примерить туфли с острым носком и мюли.
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из инстаграма
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Платформа
С этим трендом мы уже знакомы больше, и судя по тому, какую обувь все выбирают сейчас – весной туфли на платформе будут у каждой девушки. Туфли в стиле Versace и Prada лучше всего носить с короткими юбками и мини-платьями. Их высокая платформа визуально вытягивает ноги.
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из инстаграма
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Тонкие линии
Несмотря на возвращение трендовой обуви из 2000-х этой весной в моде будут босоножки с лаконичными тонкими ремешками. Они идеально дополнят брючные костюмы и нежные платья в бельевом стиле.
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Высокие шнуровки
Аллюзия на гладиаторы, которые были в моде 10 лет назад, снова вернулась на подиумы. Сандалии с высокой шнуровкой рекомендовано носить с джинсовыми шортами, юбками или с пляжными образами.
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Сандалии на платформе
Комфортные сандалии на платформе прекрасно впишутся в городскую эстетику. Соедините их с джинсами разных фасонов, платьями и жакетами.
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle
Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle