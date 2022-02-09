У весняно-літньому сезоні в моді будуть яскраві кольори, ностальгія за 2000-ми та оригінальні форми. Зірки стрітстайлу вже познайомили нас з туфлями на масивній платформі, втім радимо вам придивитися до не менш стильних варіантів.
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Гострий носок
Взуття з подовженим гострим носком повертається в моду. Світська левиця Кім Кардашян вже встигла показати на собі модну стилізацію чобіт від Balenciaga та леопардової шуби. Вже з першим потеплінням можете приміряти туфлі з гострим носком та мюлі.
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з інстаграму
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Платформа
З цим трендом ми вже знайомі більше, і судячи з того, яке взуття всі обирають зараз – навесні туфлі на платформі будуть в кожної дівчини. Туфлі у стилі Versace та Prada найкраще носити з короткими спідницями та мінісукнями. Їхня висока платформа візуально видовжує ноги.
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з інстаграму
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Тонкі лінії
Попри повернення трендового взуття з 2000-х цієї весни в моді будуть босоніжки з лаконічними тонкими ремінцями. Вони ідеально доповнять штанні костюми та ніжні сукні в білизняному стилі.
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Високі шнурівки
Алюзія на гладіатори, які були в моді 10 років тому, знову повернулася на подіуми. Сандалі з високим шнуруванням рекомендовано носити з джинсовими шортами, спідницями або з пляжними образами.
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Сандалі на платформі
Комфортні сандалі на платформі чудово впишуться у міську естетику. Поєднуйте їх з джинсами різних фасонів, сукнями та жакетами.
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle
Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle