Шкіряні речі ідеально вписуються у міські образи. Обирайте цієї весни стильні шкіряні штани, ефектну мініспідницю або суперстильний тренч. Та якщо ви любите експерименти – стилізуйте шкіряний total look.

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Готуючись до весняного сезону, радимо звернути на кілька найпопулярніших речей, які вдало доповнять ваші аутфіти.

Куртка

Шкіряна куртка – невід’ємна річ гардероба для весняного сезону. Вона чудово підходить під джинси з кросівками та під сукні з чоботами на підборах. Стилісти радять обирати в новому сезоні вироби з грубої шкіри з ноткою брутальності.



Стильні шкіряні речі на весняний період / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Штани

Зі шкіряними штанами можна створити чимало сексуальних та ефектних образів. У своїх аутфітах їх застосовують усі світові модниці. Робіть ставку на широкі штани вільного крою з низькою або високою посадкою.



Стильні шкіряні речі на весняний період / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Тренч

Навесні шкіряний тренч має всі шанси відтіснити класику – бежевий тканинний тренч. Тренч зі шкіри виглядає в міру зухвало та аристократично, тож ідеально підійде не лише для важливих виходів, але й для щоденного вжитку під джинси з кросівками та стильну сумку.



Стильні шкіряні речі на весняний період / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Мініспідниця

Короткі спідниці заполонили увесь світ, а навесні їх буде одягати кожна модниця. Обирайте шкіряні вироби, які вдало поєднуються з блузами, сорочками та базовими футболками.



Стильні шкіряні речі на весняний період / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Кольорова шкіра

Тенденція на колір не оминула шкіряні речі. Модниці все частіше додоють у свої образи соковиті відтінки, роблячи першочергову ставку на штани.



Стильні шкіряні речі на весняний період / Фото з інстаграму інфлюенсерок