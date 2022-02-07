Вперше газетний принт з’явився у 30-х роках завдяки італійській модельєрці Ельзі Скіапареллі. У Копенгагені дизайнерка звернула увагу на маленькі шапочки з газет, які носили дружини рибалок. Вона вирішила використати цей мотив у виробництві власних капелюхів, шарфів та блузок.

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У представлених колекціях вона переносила на тканину вирізки з газет, у яких згадували саму Ельзу та її досягнення у світі моди.

Згодом цей принт закріпився завдяки Джону Гальяну та Керрі Бредшоу. На початку нульових принт був на піку популярності, втім швидко зникнув з модних радарів.

Популярність газетного принта свого часу підтримали Lanvin, Gucci, Dolce & Gabbana та Moschino.

У 2018 році Демна для колекції Balenciaga вирішив використати монохромний газетний принт на топах та жакетах. Естафету наступного сезону підхопив Versace для колекції сезону весна – літо.

У газетних штанах позували на камеру Ельза Госк, Белла Хадід, а майки та футболки на собі радо приміряли Кендалл Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі. Світська левиця Кім Кардашян навіть поєднувала в одному образі спідницю та сумку в газетний принт.



Кім Кардашян в образі з газетним принтом / Фото з інстаграму



Ельза Госк в образі з газетним принтом / Фото з інстаграму

Тепер модниці зі всього світу знову згадали про газетний принт та почали створювати цікаві образи.



Газетний принт повертається в моду / Фото з інстаграму



Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M



Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M



Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M



Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M



Газетний принт повертається в моду / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить H&M"

У 2022 році газетний принт має всі шанси на нове відродження, адже різноманітні одиниці почали приміряти на собі світові модниці. Мас-маркет Zara швидко підхоплює останні тенденції, тож британська модниця Алісія Родді вже встигла приміряти штани від іспанського бренду.



Газетний принт повертається в моду / Фото з інстаграму